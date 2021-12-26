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Gündem FETÖ’cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler
Gündem

FETÖ’cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Edirne’de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:30:00 -
FETÖ’cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Yunanistan sınırında yakalanan şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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