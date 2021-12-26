FETÖ’cüler Yunanistan'a kaçarken enselendiler
Edirne’de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Yunanistan sınırında yakalanan şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştı.