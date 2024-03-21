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Gündem FETÖ’cüler tabanının beynini bu kez rüyalarla yıkamaya başladı: Açın cennetin kapılarını
Gündem

FETÖ’cüler tabanının beynini bu kez rüyalarla yıkamaya başladı: Açın cennetin kapılarını

Yeniakit Publisher
2024-03-21 19:29:00 -

Türkiye'den yurtdışına kaçan firari FETÖ'cüler tabanının beynini yıkamak için her gün yeni bir yöntem deniyor. FETÖ'cü hainler, bu kez rüyada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Hz. Muhammed ile sözde konuştuğu yalanını attı.

Yurt dışında firari bir şekilde hayatlarını sürdüren FETÖ'cü teröristler halüsinasyon görmeye devam ediyor. FETÖ'cü Harun Tokak, o kadar ileri gitti ki Hz. Muhammed ile Fetullah Gülen'i rüyada konuşturdu.

Yurt dışında firari olarak yaşayan FETÖ'cüler Harun Tokak ile Asım Yıldırım, skandal bir yayına imza attı. Bir FETÖ'cünün rüyasını aktaran Harun Tokak, rüyada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Hz. Muhammed ile sözde konuştuğunu söyledi.

"Ramazandır cennetin 8 kapısı birden açılıyor ya. bir kardeşimiz rüya görmüş." diyen FETÖ'cü Harun Tokak'ın aktardığına göre, Hz. Muhammed ile terörist Gülen arasında geçen diyalog şöyle:

Hz. Muhammed: "Bu gelen topluluk kim?"

Terörist Fetullah Gülen: "Ya Resulallah bunlar Meriç'ten (Firari FETÖ'cüler) geçenler."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hz. Muhammed: "Açın cennetin kapılarını. Bunlar kim?"

Terörist Fetullah Gülen: "Bunlar medrese-i yusufiyedekiler" (Hapisteki FETÖ'cü teröristler)

Hz. Muhammed: "Açın cennetin kapılarını, zindanlardan Yusuflar geliyor. Bir başka topluluk geliyor. Bunlar kim?"

Terörist Fetullah Gülen: "Bunlar da yardım edenler, muavenet edenler, ağlayanın gözyaşını silenler, evlerinin kapılarını çalanlar, evlerinin ışıklarını yakanlar."

Hz. Muhammed: "Açın cennetin kapılarını infak kahramanları geliyor."

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