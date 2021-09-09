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Yaşam FETÖ'cüler polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi!
Yaşam

FETÖ'cüler polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi!

FETÖ terör örgütü faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis bir şahsı, zula diye tabir edilen bölme içerisinde yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 20:29:00 -
FETÖ'cüler polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda halen FETÖ terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda hakkında adli mercilerce kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan ve halen terör örgütü faaliyetlerine devam eden 4 şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda R.E., U.N., M.A.K. ve O.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Bölme içerisinde yakalandı

Gözaltına alınan şahıslardan U.N. isimli şahsın ikametinde güvenlik güçlerinin olası operasyonlarına karşı yakalanmamak amacıyla saklanmak için önceden hazırladığı zula tabir edilen bölme içerisinde polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Düzenlenen operasyon neticesinde 2 adet silah, 17 adet cep telefonu, sahte kimlikler, flash bellek, sim kart, hard disk gibi dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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