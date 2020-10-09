FETÖ'cüler paraları peynir kutusunda saklamış!
FETÖ'ye yönelik aralarında il ablalarının da bulunduğu operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, paraların peynir kutularında saklandığı ortaya çıktı.
FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda para, altın, cep telefonları ele geçirildi. FETÖ'nün il ablalarının da bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, paraların peynir kabında saklandığı ortaya çıktı.
FETÖ'nün il ablalarına operasyon
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği FETÖ operasyonunda aralarında FETÖ’nün Kütahya ve Adana il ablalarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda FETÖ unsurlarının saklandığı hücre evlerinde ele geçirilen örgütsel doküman, dijital veri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar, tabletler, cep telefonları, kablosuz internet modemleri, telefon kartları, bazı notlar ile yüklü miktarda TL, döviz ve altın ele geçirildi.
Peynir kutusunda para saklamışlar
Paraların ise peynir kabında saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgulaması sürüyor.