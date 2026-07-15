FETÖ’cüler Londra’da konuşlandı

Örgüt, üs olarak Londra’yı tercih etti. FETÖ’nün 1990’lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz darbe girişiminden evvel pek çok militan İngiltere’ye kaçtı. Mustafa Yeşil, Akın İpek, Talip Büyük, Mustafa Özcan, Ali Çelik ve Ahmet Beyaz gibi örgütün önde gelen isimleri de bu ülkeye firar etti. İngiltere’de ayrıca çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ’cü ikamet ediyor. Zira 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. Yatırım yapanlar 6 yılın sonunda İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra’ya firar eden FETÖ’cüler de bu durumu fırsata çevirdi. Yönetici taifesi, mahrem imamlar ile ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmeleri için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtı.

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra’da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükûmetinin kayıtlarında yer alıyor. Bu adresler üzerinden şirket açarak oturum ve vatandaşlık alan çok sayıda örgüt üyesinin olduğu bilgisi paylaşıldı. ‘Aynı adresler’ üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubuyla ilgili detaylara ulaşmak mümkün. FETÖ’cülerin şirket açmak için kullandıkları adreslerden birisi olan 244 Chase Road, London, England, N14 6HH dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi görünüyor fakat dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var. Örgütün en tanınan isimlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin ve birçok ismi bilinmeyen örgüt mensubunun şirketleri de bu adrese kayıtlı. Örgüt mensuplarının açtıkları şirketler için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün üst yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketler mevcut.

ÖRGÜTÜN PARA KASALARI

FETÖ’nün yıllarca ‘himmet’ adı altında topladığı ve gelirlerinden ayırdığı paralar var. Bu paraların akıbetleri belirsiz. Bu paralar, örgütün kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerin ve aile üyelerinin Londra’da yer alan şirketlerinde işletiliyor. Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda kullanmak için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik, Şerif Ali Tekalan gibi kişilerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirket de bulunuyor. Şerif Ali Tekalan’ın oğlu Londra’da emlak yatırım şirketi sahibi. Talip Büyük ve Ali Çelik’in hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri söz konusu. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski Başkanı firari FETÖ’cü Mustafa Yeşil’in de kendisine ve çocuklarına ait Londra’da birkaç şirketi var. FETÖ üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor. Ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.