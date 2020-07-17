'FETÖ'cüler affedilsin' tartışmalarına şehit yakınlarının cevabı!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.'tr

Türkiye 15 Temmuz ihanetinin 4. yıldönümü geride bıraktı. Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın Twitter hesabında paylaştığı mesajı çarpıtan sol medya 'FETÖ'cüler için af istiyorlar' deyince tartışmalar da beraberinde geldi.

Yeni Akit Yazarı Dilipak paylaştığı twitter mesajında, "Kimse affetmek zorunda değil. Ama affetmek erdemdir. Allah affedenleri sever. O af dileyenlere mağfiret eder. Bizim Beraat kandilimiz var. Affedilmeyi ümid edenler, affedebilmeli de. Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi, Hz. Hamza'nın katilini Resulullah (SAV)'ın affettiği gibi. Taif örneği misal." ifadelerini kullandı. Dilipak'ın bu mesajı sol medya tarafından kamuoyuna ' Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndan sonra Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak da FETÖ'cülere af istedi' diye servis edildi. Abdurrahman Dilipak sözleri yanlış anlaşılınca yine twitter hesabından açıklamalarda bulundu ancak malum medya çamuru attıktan sonra sessizliğe büründü.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan şehit yakınları ise FETÖ'yü affetmek bir yana onlara olan öfkelerini şu ifadelerle anlattı:

Şehit Annesi Zeliha ÖZKAN: "Kanında bir damla FETÖ'cülük olana hakkımı helal etmiyorum. 3 yetim yavrumun hakkını helal etmiyorum. Onlar benim ciğerimi yaktı."

Şehit Eşi Melek SOLAK: "Mahkeme-i Kübra'da Rab'bim şahit olacak. Onlar bu dünyada ne kadar yalan söyleseler de ahirette hesaplaşacağız."

Şehit Eşi Serap ÖZKAN: "Benim üç evladımı yetim bıraktılar. Allah onlara gün yüzü göstermesin."

Şehit Çocuğu Emre SOLAK: "FETÖ'cüler bu dünyada yaşayabildikleri kadar yaşamaya çalışsınlar. Onlarla hesabımız ahirette olacak."