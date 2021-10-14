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Gündem FETÖ’cü Uslu’nun KHK’lı sevdası bitmek bilmiyor!
Gündem

FETÖ’cü Uslu’nun KHK’lı sevdası bitmek bilmiyor!

Türkiye aleyhinde her türlü utanmaz söylemi dile getiren firari FETÖ’cü Emre Uslu son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı her paylaşımda KHK’lılara olan aşkını dile getiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:51:00 -
FETÖ’cü Uslu’nun KHK’lı sevdası bitmek bilmiyor!

YENİ AKİT  ANKARA

15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından devletin içine sızmış olan FETÖ artıklarının temizlenmesinin önünü açan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) sonucu görevlerinden atılanların savunuculuğunu yapan FETÖ’cü Uslu, bugüne kadar ülke de yapılan her işi KHK’lıların yaptığını, KHK’lıların görevden alındıktan sonra devletin çöktüğünü söyleyemeye başladı. Ayrıca Uslu kaçtığı ülkeden sosyal medya yardımıyla KHK’lıları organize etmeye çalışıyor. KHK’lılara siyasi parti kurmaları için öğütler veren, sürekli KHK’lılarla sosyal medya üzerinden sohbetler yapan Uslu yaptığı paylaşımında da , “Artık şu gerçeği AKP'li taban da görüyor: KHK'lılar devletten atıldı devlet çöktü. Bu ülkeyi toparlamak istiyorsanız KHK'lıları geri getireceksiniz. Çünkü onlar çalmadan çalışıyor, ayrım yapmadan işlerini yapıyordu. Ne Kemalistler ne İslamcılar sorunu çözerse KHK'lılar çözer” ifadelerini kullandı.

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