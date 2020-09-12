FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Mısır, Fransa, İsrail, BAE ve Mısır ile mücadele ederken terör örgütü FETÖ'nün haşhaşileri de ülkelerine karşı her türlü hainliğe devam ediyor.

Amerika Birleşik Devlteleri'nin (ABD) itliğini yapan hain FETÖ'cüler sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi tehdit etme cüreti gösteriyor.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde başarısız olan FETÖ'cü teröristler; bu gece bir şeyler olacağını ima eden mesajlar paylaştılar.

ABD'de bulunan FETÖ'cü terörist Enes Kanter paylaştığı mesajda, "Bu gece sana uyku Recep Tayyip Erdoğan" diyerek tehditler savurdu. Ankara Kuşu adlı FETÖ hesabından yapılan açıklamada ise "Bu geceden itibaren sansasyonlara hazır olun" mesajı paylaşıldı. Türkiye'yi her fırsatta kötüleyen BAE köpeği Hassan Sajwani, "Erdoğan bu gece uyuyamayacak" mesajı paylaştı.

Türkiye'ye karşı her türlü hainliği yapan FETÖ'cü teröristlerin eylemleri saymakla bitmiyor.