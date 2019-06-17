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FETÖ'cü Şükür olaya müdahil oldu! Kedisi üzerinden vaat bekledi

Tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle takip ettiği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de gündemindeydi. Şükür kedisi üzerinden vaat beklediğini ima etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
FETÖ'cü Şükür olaya müdahil oldu! Kedisi üzerinden vaat bekledi

Tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de gündemindeydi.

Şükür,  kedisinin canlı yayın açık bir bilgisayarın önünde fotoğrafını paylaşarak "Leo olaya müdahil oldu ve vaatleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Israrla bekliyor"

Şükür mesajında, "Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz ama bizim "Leo" olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor.." dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, "Israr ile bekliyor dinletemedik.." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:28
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