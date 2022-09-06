FETÖ'cü şerefsizlere sorsan' ne işimiz olur suikastla' derler... Göktaş’ın avukat kadrosu komple FETÖ’den!

FETÖ’nün finans ayağının çok kritik isimleri olan işadamlarını savundukları belirlenen Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın’ın Silivri’de FETÖ’cü isimleri defalarca kez ziyaret ettikleri ortaya çıkmıştı.

Kazım Yiğit Akalın geçtiğimiz aylarda FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkmış ve mahkeme Akalın’ı 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptırmıştı.



Ergenekon, Balyoz, Oda TV avukatlığını yapan bu üç avukatın Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş ile ilişkisi ise merak konusu oldu.

GÖKTAŞ’IN MEKTUBUNU SERVİS ETTİLER

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın yazdığı mektup gündeme bomba gibi düşerken, Göktaş’ın yazdığı mektubun yakalanmadan 3 gün önce basına servis edilmesi ise dikkat çekmişti.

Sabah’ın haberine göre; Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalanan Göktaş’ın yazdığı mektubu basına servis edenin Avukat Hüseyin Ersöz olduğu iddia edilirken, Ersöz’ün Atatürkçü kimliği ile bilinen Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş’ın avukatlığını yapması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

GÖKTAŞIN AVUKATLIĞINA SOYUNDULAR

Ersöz, geçtiğimiz gün Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesi halinde avukatlığını yapmaya devam edeceğini açıklamıştı.

ODA TV’cilerin avukatları Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın’ın, önce FETÖ’cüleri Silivri’de defalarca ziyaret etmeleri daha sonra ise Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Göktaş’ın avukatlığına soyunması dikkat çekti.

Hablemitoğlu, yıllar önce “Fetullahçılar Türkiye’nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır” demiş ve 18 Aralık 2002’de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.