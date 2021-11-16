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Gündem FETÖ’cü Mehmet Karabörk’e ait yeni görüntüler ifşa oldu
Gündem

FETÖ’cü Mehmet Karabörk’e ait yeni görüntüler ifşa oldu

FETÖ sanığı olarak aranan ve Almanya’da olduğu belirlenen Mehmet Karabörk’e ait yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:40:00 -
FETÖ’cü Mehmet Karabörk’e ait yeni görüntüler ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firari sanığı Mehmet Karabörk’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Almanya’da olduğu ilk kez Akit TV tarafından duyurulan Karabörk’ün Almanya’da ‘elini kolunu sallayarak’ gezdiği hatta yatırımlar yaptığı ortaya çıktı.

ABD’de sanılıyordu Almanya’da ortaya çıktı

Alman hükümeti tarafından verilen oturma izni ve yaptığı yatırımları deşifre edilen FETÖ’cü Karabörk’ün ABD’de yaşadığı sanılıyordu.

Ancak Karabörk hakkındaki çarpıcı gerçekler YENİNDER Başkanı Araştırmacı-Yazar Burak Çileli tarafından Akit TV ekranlarında yayınlanmış ve büyük ses getirmişti.

İşte FETÖ’cü Karabörk’ün oturma izni ve Almanya’daki yatırımına ilişkin fotoğraflar:

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