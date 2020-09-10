FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
FETÖ’cü köpek Emre Uslu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Koronavirüs Türkiye’de siyasileri de bulaştı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç koronavirüse yakalandı. Bülent Arınç sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
FETÖ'cü vatan haini firari Emre Uslu, Bülent Arınç ile ilgili tweet attı. FETÖ'cü ahlaksız Emre Uslu'nun ifadeleri sosyal medyada Başkan Erdoğan'ı hedef aldı şeklinde yorumlandı.
Vatan haini Emre Uslu skandal bir şekilde beddua ederek, 'Bizim evde bir yaşlı vardı, “uzununa da nasip et Allahım” diye bir dua patlattı...' dedi.
Emre Uslu'ya bu ifadelerinden dolayı binlerce tepki mesajı yağdı.