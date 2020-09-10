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Gündem FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Gündem

FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

FETÖ’cü köpek Emre Uslu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:48:00 -
FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Koronavirüs Türkiye’de siyasileri de bulaştı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç koronavirüse yakalandı. Bülent Arınç sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

FETÖ'cü vatan haini firari Emre Uslu, Bülent Arınç ile ilgili tweet attı. FETÖ'cü ahlaksız Emre Uslu'nun ifadeleri sosyal medyada Başkan Erdoğan'ı hedef aldı şeklinde yorumlandı.

Vatan haini Emre Uslu skandal bir şekilde beddua ederek, 'Bizim evde bir yaşlı vardı, “uzununa da nasip et Allahım” diye bir dua patlattı...' dedi.

Emre Uslu'ya bu ifadelerinden dolayı binlerce tepki mesajı yağdı.

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Yorumlar

Yasemin

ALLAH İM cümleten fetocularin şerlerinden sana sığınırız,
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Mikail okuroğlu

ALLAH BİLİYOR EN İYİSİNİ..
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