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Siyaset FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını fırsat bilen Pensilvanya köpekleri, yine “beddua” üzerinden medet umdular.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:15:00 -
FETÖ’cü köpekler kudurdu

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Akit’in yıllarca FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin ne kadar yerinde olduğu, bir kez daha gözler önüne serildi. Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını fırsat bilen Pensilvanya köpekleri, yine “beddua” üzerinden medet umdular. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, hükümeti yıkmak üzere giriştikleri ilk komploların başarısızlığa uğradığı 2013 yılında “Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın” diye beddua etmiş ve Allah bu milleti onların fitne ve saldırılarına karşı koruyarak örgütlerini başlarına yıkmıştı.

Mustafa ve Ali İhsan ağabeylerin testinin pozitif çıkması sonrasında örgüt üyesi firari teröristlerin iğrenç mesajları da yine örgütün hastalıklı yüzünün ortaya çıkmasına vesile oldu. Öte yandan; binlerce vatandaş, geçmiş olsun mesajları yağdırırken, rezil FETÖ’cüleri  de tepki yağmuruna tuttu.

Destek mesajları

İşte o mesajlardan bazıları: “Bizim en azından dua isteyecek hayır da olsa şer de olsa gidecek ilahi kapımız Allah var. Avuç açmış Pensilvanya kapılarında meded ummuyoruz”, “K.. duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı..!”, “Bunların işi gücü beddua ve dönüp dolaşıp kendilerini buluyor”, “Tasması Amerika’da olan emre köpeği ulusun, itin duası kabul olmaz”, “Rabbim iki güzel insana acilen Şifa versin bizim dualarımız onlarla…”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Kudurun küffarın köpekleri kimin koynundasınız bakın ALLAH CC Belanızı verdi daha da verecek göreceksiniz göreceğiz BİİZNİLLAH.
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Sahte Mehdi!

24 aralık operasyonu öncesi her yeri dinleten Fetö Güya iki üç gün önce beddua edip.! Bak nasıl da evleri ocakları yıkıldı gördünüz mü! Galaksi imamı Fetö ye biat edin demek için.. Zaten tüm Satılmış polisler Hepsi haberdar.. Sanki Bu Sümüklü Bedduası tutmuş gibi TİYATRO oynıyacaklardı...! Kem duası kendilerine döndü :) :)
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