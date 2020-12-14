FETÖ’cü köpekler kudurdu

Muhammet Kutlu Ankara

Akit’in yıllarca FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin ne kadar yerinde olduğu, bir kez daha gözler önüne serildi. Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını fırsat bilen Pensilvanya köpekleri, yine “beddua” üzerinden medet umdular. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, hükümeti yıkmak üzere giriştikleri ilk komploların başarısızlığa uğradığı 2013 yılında “Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın” diye beddua etmiş ve Allah bu milleti onların fitne ve saldırılarına karşı koruyarak örgütlerini başlarına yıkmıştı.

Mustafa ve Ali İhsan ağabeylerin testinin pozitif çıkması sonrasında örgüt üyesi firari teröristlerin iğrenç mesajları da yine örgütün hastalıklı yüzünün ortaya çıkmasına vesile oldu. Öte yandan; binlerce vatandaş, geçmiş olsun mesajları yağdırırken, rezil FETÖ’cüleri de tepki yağmuruna tuttu.

Destek mesajları

İşte o mesajlardan bazıları: “Bizim en azından dua isteyecek hayır da olsa şer de olsa gidecek ilahi kapımız Allah var. Avuç açmış Pensilvanya kapılarında meded ummuyoruz”, “K.. duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı..!”, “Bunların işi gücü beddua ve dönüp dolaşıp kendilerini buluyor”, “Tasması Amerika’da olan emre köpeği ulusun, itin duası kabul olmaz”, “Rabbim iki güzel insana acilen Şifa versin bizim dualarımız onlarla…”