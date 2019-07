FETÖ'cü Kanter’e ABD’deki Türklerden tokat

Münübe Yılmaz

Türk hükümetinin ve duyarlı Müslümanların girişimleri sayesinde FETÖ, ABDde büyük bir tokat yedi. İfsad faaliyetlerine camileri de alet eden ihanet şebekesinin New York eyaletinde bir camide düzenleyeceği basketbol kampı bölgede yaşayan Türklerin başlattığı imza kampanyası ile iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter tarafından New York’un Long Island bölgesinde bulunan Islamic Center of Long Island’da cami cemaatinin çocuklarını FETÖ'ye kazandırmak için verilecek olan ücretsiz basketbol kampı kılıflı etkinliği duyan Amerika’daki Türkler imza toplayarak cami yetkililerinden FETÖ firarısı Kanter’in kampının iptal edilmesini istedi. Türklerin talebini dikkate alan Islamic Center of Long Island yetkilileri, Kanter yerine Amerikali eski basketbolcu Mahmoud Abdul-Rauf'un ücretsiz kamp vereceğini duyurdu. Daha önce de Texas’ın Houston şehrindeki bir camide şikayet üzerine kampı iptal edilen Kanter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yine Türkiye’yi şikayet ederek, Türk Konsolosluğu’nun tehditleri üzerine caminin kampı iptal ettiğini iddia etti. Bu tür organizasyonlar FETÖ'nün beyin yıkama faaliyetlerinin en başında gelmesine rağmen, söz konusu gerçeği gizlemek için “Kampı tamamen hayır amacıyla düzenleyecektim” yalanını ortaya atan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu, kampın iptal ettirilmesinin Türkiye’deki diktatörlüğün nasıl işlediğine dair bir örnek olduğunu ileri sürdü.