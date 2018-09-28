FETÖ’cü hakimlerin kararı yok sayılsın

Gençleri zehirleyen uyuşturucu şebekeleri, milletin malını çalan hırsızlar, alkollü araç kullanarak 3 kişilik aileyi katleden Emrah Serbes gibi katillere yönelik af teklifi tartışmalara neden olurken, asıl mazlumların halen zindanlarda tutulması tepki çekiyor. Akit, suçsuz yere hapiste yatan 600 mazlumun özgürlüğüne neden kavuşması gerektiğini belgesiyle ortaya koydu. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi hedef alan FETÖ, en büyük kumpaslarından birini de Hizb-ut Tahrir’e yaptı. Yargılamaları yapanların neredeyse tamamının FETÖ ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştık. Aralarında Zekeriya Öz’ün de olduğu 62’sinin FETÖ ile bağlantısı olduğu, 49’unun ise tutuklandığı ortaya çıktı.

MAZLUM İÇERDE, İMZACI FİRARDA

37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Oteli’ndeki yangının üzerinden 25 yıl geçerken, uydurma deliller, asılsız fişlemeler ve bürokrasi-yargı oyunları ile suçlu gösterilen mazlumlar ise adeta kaderine terkedildi. Cezaevinde yıllardır çeşitli hastalıklarla mücadele eden Sivas mazlumları hakkında verilen kararların çoğunda FETÖ’cü hakim ve savcıların imzası yer aldı. Sivas davasının kararını veren hâkimlerden Hasan Şatır, Dündar Örsdemir, Kadir Kayan ve Selahattin Türkeli gibi isimler Kozmik Oda soruşturmasında açığa alınmıştı.

MÜEBBET YATIYORLAR

Mayıs ayında Hakk’a yürüyen cesur yürekli mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun yargılandığı İBDA davası da sinsi örgüt FETÖ’nün imzalarıyla zulme dönüştü. Aynı davadan Cihat Özbolat ve İlhan Doğan ise, müebbet yatıyor. İBDA-C davasının savcısı olan Celal Kara ise firari. Yine aynı davanın mahkeme başkanı Metin Özçelik, mahkeme üyeleri Mehmet Ekinci ve Birol Bilen de 15 Temmuz sonrası önce açığa alındı, ardından tutuklandı.

NOEL BABA FETÖ’NÜN PROJESİ

“Telegram Davası” olarak bilinen davaya da FETÖ’cü Mustafa Başer ve eşi Rabia Başer bakmıştı. Talepleri reddeden iki üye vardı: Mehmet Fatih Gündoğdu Dilek Kösem. İki isim de 15 Temmuz’dan sonra açığa alınıp meslekten ihraç edildi. Metris Cezaevi’nde 25 Ocak 2000 tarihinde İslami mahkumlara karşı gerçekleşen Noel Baba operasyonuyla ilgili davanın hakimleri Yusuf Özgan FETÖ’den ihraç edildi.

UYDURMA VASAT’IN MİLİTANLARI

28 Şubat sürecinde zindanlara atılan ve 20 yıldır adalet bekleyen Şahımerdan Sarı Hoca da uydurma Vasat davasından halen yargılanıyor. Davanın baştan sona FETÖ tezgâhı olduğunu daha önce deşifre etmiştik. Davaya bakan Zeka Kayalı, Müslüm Uzun ve savcı Ahmet Mithat Temel FETÖ militanı çıkmıştı. Tutuklanan üye hakim Mustafa Başer ise, Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu 62 FETÖ’cü hakkında tahliye kararı vermişti.