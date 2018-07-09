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FETÖ'cü hakime hapis cezası!

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin görülen davada, örgüt üyesi eski hakim 8 yıl 9 ay hapis cezasınaçarptırıldı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:51
FETÖ'cü hakime hapis cezası!

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanık İ.B. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.B, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve silahlı terör örgütüyle bağının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Adalet Bakanlığı ve HSYK'da görev yaptığı dönemde hakim ve savcıların tayinlerini örgütün talimatları doğrultusunda düzenlediğini ve ByLock kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığı, ev hapsiyle tahliye etti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:51
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