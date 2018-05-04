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FETÖ'cü Hakan Şükür pastanede çalışırken görüntülendi

ABD'ye kaçan firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de çalıştığı pastanede ilk kez görüntülendi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:39
FETÖ'cü Hakan Şükür pastanede çalışırken görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı olan FETÖ'cü Hakan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı.

2015 İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den kaçan Şükür, ABD'nin California eyaletinde Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işletmeye başlamıştı.

CAFEDE ÇALIŞIRKEN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Firari Hakan Şükür, sahibi olduğu cafede çalışırken ilk kez görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğrafını yorumlayan taraftarlar, Galatasaray'da futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını paylaşarak "Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:39
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Türkiye
  4. Galata

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Hain köpek önce vatanını ,babasını, ruhunu ve ahiretini sattı şimdi pasta satıyor. Rabbim tez vakit üç kuruşa muhtaç eder inşallah.
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