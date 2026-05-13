Barış gecikecek! 5 şart sunup ABD'ye resti çektiler

İran ile ABD arasında yeniden başlatılması planlanan diplomatik temaslar, Tahran’ın öne sürdüğü sert ön koşullar nedeniyle yeni bir çıkmaza girdi. İran yönetimi, ikinci tur görüşmelere ancak belirlediği güven artırıcı şartların karşılanması halinde katılacağını açıkladı.

Tahran cephesi, bu şartları herhangi bir siyasi pazarlığın parçası değil, müzakere sürecinin başlayabilmesi için gerekli asgari güven zemini olarak tanımladı. Böylece İran, Washington’a açık biçimde “önce adım at, sonra masa kurulsun” mesajı verdi.

Tahran yönetimi, ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur müzakerelerine katılmayacağını açıkladı.

İRAN İKİNCİ TUR MÜZAKERELERİNE KATILMAYACAK

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

MÜZAKERELER İÇİN ABD'YE 5 ÖN ŞART KOŞTULAR

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.