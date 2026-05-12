  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ekonomisinde 'petrol' depremi! Enflasyon rakamları beklentileri fırlattı: Akaryakıt fiyatları piyasayı yaktı! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Kahraman Türk askerinden Senegal'de önemli tespit TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan temiz futbol sözü! Kirli bahis operasyonunda sıra kulüp yöneticilerine geldi: "Kapımızın önünü süpüreceğiz!" Özgür motoru iyice yaktı: Masayı yumrukladı, bardağı devirdi, Burcu Köksal’ı tehdit etti! Tehditse daniskasını ediyorum! 2 yıl çabuk geçer, sonra yalvarma! CHP’den istifa etmişti! Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi’nde ABD’ye mali darbe! İran savaşı pahalıya patladı 3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı Yunanlar yine ciyak ciyak: Türkiye, Somali’yi operasyon üssüne dönüştürüyor! Ülkeye bile sokmadılar! Hırsızları ifşalayana İsrail’den geçit yok
Dünya AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor
Dünya

AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor

Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa savunma sanayisinin beklenen ivmeyi kazanamadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa savunma sanayisinin artan ihtiyaçlara rağmen üretim kapasitesini yeterli hızda genişletemediğini belirterek hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Kallas, üye ülkelerin savunma alanında önemli miktarda finansman ayırdığını ancak sanayinin bu talebi karşılayacak ölçekte üretim artışı sağlayamadığını ifade etti.

Bir soru üzerine, "Sektörün beklediğimiz gibi bir ivme kazanmadığını gördük." ifadesini kullanan Kallas, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Avrupa Savunma Ajansının (EDA) inovasyon ve deneme çalışmalarına yönelik özel yapılarla güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Kallas, savunma inovasyonunun siyasi bir öncelik haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

 

Kallas, toplantıda ortak tedarik ve savunma kapasitesinin artırılması konularının da ele alındığını, Rusya’nın uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandığını kaydetti.
Caydırıcılığın güvenilir olması gerektiğinin altını çizen Kallas, "Rusya, Batı ile uzun vadeli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in Avrupa savunmasını test edip etmeyeceği bize bağlıdır. Zayıflık göstermek saldırganlığı davet eder." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve deniz güvenliği başlığında Hürmüz Boğazı’na da değinen Kallas, bölgenin "savaş ve barış arasında gri bir alan" olduğunu söyledi. Boğazın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kallas, enerji ve ticaret akışının korunması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas ayrıca, AB’nin Kızıldeniz’de yürüttüğü Aspides deniz operasyonunun, mevcut yetki çerçevesi uygun olduğu takdirde Hürmüz Boğazı’nı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret etti.

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!
Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!

Ekonomi

Avrupa'da kiralar asgari ücreti geçti!

Avrupa'da hantavirüs alarmı
Avrupa'da hantavirüs alarmı

Dünya

Avrupa'da hantavirüs alarmı

Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?
Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?

Avrupa

Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23