Telefonlarda neler değişecek? Android 17 tanıtıldı
Telefonlarda neler değişecek? Android 17 tanıtıldı

Google, Android 17 ile birlikte mobil deneyimi yeniden şekillendirecek çok sayıda yeniliği duyurdu. Yeni sürümde neler değişecek ayrıntılar haberimizde.

Google, büyük geliştirici buluşması öncesinde düzenlediği özel etkinlikte Android 17’nin öne çıkan yeniliklerini tanıttı.

Şirket, yeni sürümle birlikte yalnızca telefon deneyimini değil, Android ekosisteminin tamamını daha akıllı ve daha entegre hale getirmeyi hedefliyor.

Tanıtılan yenilikler arasında özellikle yapay zeka tabanlı özellikler dikkat çekti. Bunun yanında güvenlik, dijital sağlık, içerik üretimi, mesajlaşma ve cihazlar arası geçiş gibi alanlarda da önemli değişiklikler duyuruldu.

Android 17’nin merkezinde yine yapay zeka yer aldı. Google’ın Gemini sistemi, yeni sürümle birlikte yalnızca soru yanıtlayan bir araç olmaktan çıkıp kullanıcı adına işlem yapan daha aktif bir yardımcıya dönüşüyor.

Yeni yapı sayesinde Gemini, farklı uygulamalar arasında geçiş yaparak çeşitli görevleri tek başına yerine getirebilecek. Kullanıcının minimum müdahalesiyle çalışan bu sistem, örneğin bir alışveriş listesini algılayıp sipariş oluşturmaya ya da bir seyahat görselinden yola çıkarak benzer rezervasyon seçenekleri sunmaya kadar uzanan daha karmaşık görevlerde kullanılabilecek. Google, bu gelişmeyle birlikte Android tarafında yapay zekayı uygulamaların üzerinde çalışan bir katman haline getirmeyi amaçlıyor.

Yeni dönemin dikkat çeken yeniliklerinden biri de kişiselleştirilebilir araç takımları oldu. Kullanıcılar, belirli isteklerine göre özel widget’lar oluşturabilecek. Örneğin her gün belirli bir içerik önerisi sunan ya da belli bir alışkanlığı destekleyen yeni nesil widget’lar, yapay zeka desteğiyle otomatik hazırlanabilecek. Bu yapı, ana ekranın yalnızca bilgi gösteren değil, kişisel ihtiyaçlara göre şekillenen daha işlevsel bir alan haline gelmesini sağlayacak.

Google, mesajlaşma deneyimini geliştirmek için sesli giriş tarafında da yeni bir adım attı. Yeni özellikle birlikte sistem, konuşmanın içindeki gereksiz duraksamaları, tekrarları ve dolgu ifadelerini ayıklayarak daha temiz ve daha doğal metinler oluşturabilecek. Bu sayede kullanıcıların söyledikleri, ham bir ses dökümünden çok, gönderilmeye hazır net bir mesaja dönüşecek. Farklı diller arasında geçiş yapılabilmesi de bu özelliğin dikkat çeken yönleri arasında yer aldı.

Android 17 ile birlikte Gemini’ın Chrome tarafındaki rolü de büyüyor. Yeni yapı, yalnızca bilgi sunmakla kalmayacak, kullanıcı adına çeşitli işlemler de gerçekleştirebilecek. Randevu alma, park yeri ayarlama ya da farklı dijital görevleri doğrudan tarayıcı içinden tamamlama gibi özelliklerle Chrome, daha işlevsel bir yardımcıya dönüşecek. Ayrıca sistemin takvim, e-posta ve not uygulamalarıyla daha derin çalışacağı da belirtildi. Bu da Android ekosisteminde yapay zekanın tek bir uygulamaya bağlı kalmadan, daha bütüncül şekilde kullanılacağı anlamına geliyor. Android 17 ile birlikte görsel iletişim tarafında da değişim geliyor. Google, yeni dönemde daha hacimli ve dikkat çekici bir görünüm sunan yeni emoji setini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu yenilikle birlikte dijital mesajlaşmada kullanılan sembollerin daha canlı ve daha belirgin hale gelmesi hedefleniyor. Yeni emojilerin ilk etapta belirli cihazlarda kullanıma açılması bekleniyor.

Android 17’nin öne çıkan başlıklarından biri de dijital sağlık araçları oldu. Google, kullanıcıların uygulamaları daha bilinçli kullanmalarını sağlamak için yeni bir sistem geliştirdi. Pause Point adı verilen bu özellikle birlikte, kullanıcı belirli uygulamaları açmadan önce kısa bir duraklama ekranıyla karşılaşacak. Bu esnada nefes egzersizi yapma, kullanım süresini sınırlama ya da farklı bir seçeneğe yönelme gibi öneriler sunulacak. Bu yaklaşım, telefonda geçirilen sürenin farkında olunmasını ve ani kullanım alışkanlıklarının azaltılmasını hedefliyor. Google, Android 17 ile birlikte ekran kaydı ve içerik üretimi alanında da yeni çözümler sundu. Bunlardan biri, kullanıcıların kendilerini ve ekranlarını aynı anda daha kolay kaydedebilmesini sağlayan yeni kayıt sistemi oldu. Bu özellikle birlikte uygulamalar arasında geçiş yapmadan ya da ek çözümler kullanmadan hem ekran görüntüsü hem de yüz kaydı aynı anda alınabilecek. Özellikle içerik üreticileri ve eğitim amaçlı kayıt yapan kullanıcılar açısından bu yeniliğin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Android 17 ile birlikte sosyal medya deneyiminde de iyileştirmeler geliyor. Google’ın Meta ile yaptığı iş birliği kapsamında Instagram tarafında daha gelişmiş görüntü özellikleri sunulacak. Ultra HDR video desteği, düşük ışıkta daha iyi performans ve gelişmiş sabitleme araçları gibi yeniliklerle Android kullanıcılarının sosyal medya içeriklerinde daha kaliteli sonuçlar elde etmesi hedefleniyor. Ayrıca düzenleme araçlarında da yapay zeka destekli yeni çözümler sunulacak. Bunlar arasında tek dokunuşla görüntü iyileştirme ve ses parçalarını ayırarak istenmeyen sesleri geriye atma gibi özellikler de bulunuyor.

Google, Android 17 ile birlikte güvenlik başlığında da dikkat çekici yenilikler sundu. Yeni özelliklerle dolandırıcılık amaçlı aramaların daha hızlı tespit edilmesi ve riskli uygulama davranışlarının daha erken fark edilmesi hedefleniyor. Bunun yanında, kaybolan ya da çalınan cihazların biyometrik doğrulama ile ek korumaya alınabilmesi de yeni dönemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Böylece şifre ya da PIN bilgisi ele geçirilmiş olsa bile cihazın kötü niyetli kullanımı daha zor hale gelecek. Google’ın tehdit algılama sistemini de daha dinamik hale getirmesi, Android tarafında güvenlik yapısının daha aktif bir modele geçtiğini gösteriyor.

Android 17 ile birlikte araç içi deneyim de önemli ölçüde güncelleniyor. Android Auto artık daha modern görseller, widget desteği ve daha derin harita entegrasyonuyla geliyor. Google Haritalar tarafında da yeni bir navigasyon deneyimi öne çıkıyor. Daha detaylı üç boyutlu görseller, canlı şerit yönlendirmesi, trafik ışıkları ve yol bilgileri gibi unsurların sürüş deneyimini daha akıcı hale getirmesi bekleniyor. Ayrıca park halindeki araçlarda video oynatma ve daha gelişmiş yapay zeka entegrasyonları da araç içi sistemleri daha işlevsel hale getirecek.

Google, Android 17 ile birlikte kullanıcı geçişlerini de kolaylaştırmak istiyor. Yeni sistem, iPhone’dan Android’e dosya, kişi, mesaj, ana ekran düzeni ve eSIM gibi içeriklerin aktarımını daha pratik hale getirecek. Bu adım, özellikle yeni cihaz kurulum sürecinde kullanıcıların yaşadığı geçiş zorluklarını azaltmayı amaçlıyor. Özelliğin ilk etapta belirli Android cihazlarla başlaması bekleniyor. Tanıtılan yenilikler, Android 17’nin yalnızca klasik bir işletim sistemi güncellemesi olmadığını gösteriyor. Google, yeni sürümle birlikte Android’i daha akıllı, daha kişisel, daha güvenli ve daha entegre bir platform haline getirmeye çalışıyor. Yapay zeka odaklı yeni yapı, özellikle önümüzdeki dönemde Android telefonların yalnızca uygulama çalıştıran cihazlar değil, kullanıcısı adına iş yapan aktif dijital yardımcılar haline geleceğine işaret ediyor.

