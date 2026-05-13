Telefonlarda neler değişecek? Android 17 tanıtıldı

Android 17’nin öne çıkan başlıklarından biri de dijital sağlık araçları oldu. Google, kullanıcıların uygulamaları daha bilinçli kullanmalarını sağlamak için yeni bir sistem geliştirdi. Pause Point adı verilen bu özellikle birlikte, kullanıcı belirli uygulamaları açmadan önce kısa bir duraklama ekranıyla karşılaşacak. Bu esnada nefes egzersizi yapma, kullanım süresini sınırlama ya da farklı bir seçeneğe yönelme gibi öneriler sunulacak. Bu yaklaşım, telefonda geçirilen sürenin farkında olunmasını ve ani kullanım alışkanlıklarının azaltılmasını hedefliyor. Google, Android 17 ile birlikte ekran kaydı ve içerik üretimi alanında da yeni çözümler sundu. Bunlardan biri, kullanıcıların kendilerini ve ekranlarını aynı anda daha kolay kaydedebilmesini sağlayan yeni kayıt sistemi oldu. Bu özellikle birlikte uygulamalar arasında geçiş yapmadan ya da ek çözümler kullanmadan hem ekran görüntüsü hem de yüz kaydı aynı anda alınabilecek. Özellikle içerik üreticileri ve eğitim amaçlı kayıt yapan kullanıcılar açısından bu yeniliğin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.