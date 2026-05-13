Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'ya yumruklu saldırı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli takside yakalanarak gözaltına alındı.
Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda uğradığı saldırıyla gündeme geldi. Camiikebir Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafenin önünde yaşanan olayda, Torreira’ya bir kişinin yumruk attığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin kısa sürede tespit edildiği belirtildi.
Polis ekipleri, Torreira’ya yumruk attığı belirlenen Y.Y.’yi olay yerinden uzaklaşmak üzere bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan ilk incelemede, Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu tespit edildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı.
Lucas Torreira’nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S.’nin de kavgayı ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Haber Kaynağı: NTV
