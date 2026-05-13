Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında yer aldığı 10 kulübü saha olayları, çirkin tezahürat ve talimatlara aykırı hareketler gibi çeşitli gerekçelerle disipline sevk etti. Özellikle Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçındaki olaylar nedeniyle Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu "sportmenliğe aykırı hareketleri", Kasımpaşa ise "10 futbolcusunun sarı kart görmesi" nedeniyle PFDK'lık olurken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.