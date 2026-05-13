Teknoloji
Yok böyle mühendislik ve teknoloji! 24 saatte 2.500 tonluk köprü

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çin’in Sichuan eyaletinde yürütülen dev altyapı operasyonunda, stratejik öneme sahip bir demiryolu köprüsü sadece 24 saat içinde yenilendi. Binlerce ton ağırlığındaki yeni köprü, hidrolik sistemlerle milimetrik hassasiyetle yerine kaydırıldı.

Çin, dev altyapı projelerindeki hız ve mühendislik kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Sichuan eyaletine bağlı Guangyuan kentinde bulunan kritik bir demiryolu köprüsü, tren trafiği yalnızca bir gün durdurularak tamamen değiştirildi.

Kent içi ulaşım ile demiryolu hattının kesiştiği noktada gerçekleştirilen çalışma, hem lojistik akışın korunması hem de karayolu kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyordu. Mevcut yolun iki şeritten dört şeride çıkarılması planlanırken, bu genişleme için köprünün yenilenmesi zorunlu hale geldi.

HAT KAPANMADAN YENİLEME HEDEFİ

Bölgeden geçen demiryolu hattı, hem kömür taşımacılığı hem de ana kentler arasındaki bağlantı açısından stratejik kabul ediliyor. Bu nedenle hattın uzun süre devre dışı kalması seçenek dışı görüldü.

Bu zorluğu aşmak isteyen mühendisler, klasik yıkım ve yeniden inşa modeli yerine çok daha hassas ve hızlı bir yönteme yöneldi. Uygulanan sistemde eski köprü yerinden çıkarıldı, yeni yapı ise önceden hazırlanmış halde ray hattına tam zamanında yerleştirildi.

DEV OPERASYONDA HİDROLİK SİSTEMLER KULLANILDI

Sabah saatlerinde başlayan çalışmada ilk olarak eski köprü hidrolik krikolar yardımıyla yerinden kaydırıldı. Ardından yeni prefabrik köprü, yüksek kapasiteli sistemlerle eski yapının bulunduğu noktaya sürüldü.

Binlerce ton ağırlığındaki yapının yerine yerleştirilmesi sırasında son derece hassas hesaplamalar yapıldı. Operasyon boyunca hata payının neredeyse sıfıra indirildiği ve tüm sürecin adeta cerrahi titizlikle yönetildiği belirtildi.

24 SAAT SONRA İLK TREN GEÇTİ

Çalışmanın en dikkat çekici yanı ise süresi oldu. Operasyonun başlamasından tam 24 saat sonra ilk yük treni yeni köprünün üzerinden geçerek hattın yeniden hizmete alındığını gösterdi.

Böylece demiryolu trafiği yalnızca bir günlüğüne durdurulmuş oldu. Bu da bölgedeki lojistik akışın neredeyse kesintiye uğramadan sürmesini sağladı.

KÖPRÜNÜN ALTINDAKİ YOL GENİŞLETİLECEK

Yeni köprünün yerine oturtulmasının ardından gözler şimdi altından geçen şehir içi yolun genişletilmesine çevrildi. Yürütülen proje tamamlandığında iki şeritli yolun dört şeride çıkarılması planlanıyor.

Bu adımın, hem kent içi trafik yükünü azaltması hem de demiryolu-kara yolu kesişimindeki darboğazı ortadan kaldırması bekleniyor.

MÜHENDİSLİKTE HIZ VE HASSASİYETİN GÖSTERİSİ

Gerçekleştirilen çalışma, yalnızca büyük bir altyapı yenilemesi değil, aynı zamanda zaman yönetimi, planlama ve teknik koordinasyon açısından da dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı.

Çin’in bu projeyle verdiği mesaj açık oldu: kritik ulaşım hatlarında bile uzun kapanmalara gerek kalmadan, çok ağır yapılar son derece kısa sürede değiştirilebiliyor. Bu operasyon, modern altyapı mühendisliğinin geldiği noktayı gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kayda geçti.

