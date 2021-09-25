FETÖ'cü hainlere destek veren CHP'li Semih Balaban'dan skandal sözler

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu.

"İade edeceğiz"

Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz’da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz."

"Sözlerimin arkasındayım"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere CHP'den güvence veren son isim olan Balaban, tepkiler üzerine açıklama yaparak sözlerini savundu. Balaban, "Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım" dedi.