FETÖ’cü hainler dilenmeye devam ediyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında hakim karşısına çıkıp yargılanma cesaretini dahi gösteremeden yasadışı yollarla firar eden FETÖ üyeleri kurdukları yayın organları üzerinden örgüte finansman sağlamaya çalışıyorlar. Dilenerek para toplamaya devam eden, her fırsatta timsah gözyaşlarıyla yardım adı altında para toplayan FETÖ’cüler, Kurban Bayramında kurban hissesi satarak, şimdi de kurdukları Zaman Avusturya, Samanyoluhaber ve Pateron siteleri üzerinden, sözde abonelik adı altında para toplamaya çalışıyorlar.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağır hasta olduğu dedikoduları dolaşırken, dağılmakta olan örgütü bir arada tutmak, itirafçı olma düşüncesinde olanları da örgüt adına toplanan paralardan sözde destek adı altında dağıtarak vazgeçirmeye çalışıyorlar. Türkiye karşıtı yayın organlarından kurdukları hayaller üzerinden haberlerle insanların kafasını bulandırmaya devam eden örgüt üyeleri, bir yandan örgütün propagandasını yaparken bir yandan da Türkiye’yi karalamaya çalışıyorlar.

Son günlerde Demirtaşçı oldular

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yayın organı gibi de hareket eden sözde gazete siteleri, daha önce denedikleri baskılı gazeteleri satamayınca şimdi internet sitelerine erişimi abonelik sistemi ile faal duruma sokmayı deniyorlar.

FETÖ ile mücadelede kararlılık gösteren iktidar ve bürokratlarına karşı düzmece haberler yapan sitelerde, PKK terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almış Selahattin Demirtaş’ın tüm haberlerini kullanarak destek vermeye çalışıyorlar. Ustası oldukları montaj görüntülerle Türkiye’yi karalama amacında olan FETÖ’cüler kanlı darbe girişimini sulandırmaya FETÖ operasyonlarını da sabote etmeyi hedefliyorlar. Hazırladıkları ve servis ettikleri videoların Türkiye’de yasaklanmasının ardından, insanları görüntülere kolay ulaşım sağlanması için yasadışı yollara sevk ediyorlar. Örgütün ayrıca herkulname, Çağlayan gibi dergilerle sözde habercilik girişimleri de devam ediyor.