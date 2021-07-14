  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Dünya 3 başlı doğan bebeği konuşuyor
Filistinli kız 8 yıl sonra babasıyla buluştu!
SGK duyurdu! 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Gündem FETÖ'cü hainler Bekir Bozdağ'ı hedef aldı! Barbaros Şansal iğrençliğiyle mide bulandırdı
Gündem

FETÖ'cü hainler Bekir Bozdağ'ı hedef aldı! Barbaros Şansal iğrençliğiyle mide bulandırdı

FETÖ ile mücadelede önemli düzenlemelerin altında imzası bulunan Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kanser olduğu iddiası ortaya atıldı. FETÖ'cü hesaplar tarafından yayılan kalleş mesajlara terzi yamağı Barbaros Şansal destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 18:48:00 -
FETÖ'cü hainler Bekir Bozdağ'ı hedef aldı! Barbaros Şansal iğrençliğiyle mide bulandırdı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler rahat durmuyor.

Yürütülen operasyonlar sonucu çareyi Türkiye'den kaçmakta bulan hainler, hükümete yakın isimleri yalan ve iftiralarla hedef alıyor.

Son olarak FETÖ ile mücadelede önemli düzenlemelerin altında imzası bulunan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzerinden sosyal medyada algı yapıldı.

Bozdağ'ın kanser olduğu iddiası ortaya atan FETÖ'cü hesaplara geçmiş dönemde bu vatana ve bu vatanda yaşayan millete küfür ve hakaret etmesiyle hatırlanan terzi yamağı Barbaros Şansal destek verdi.

Kendisi de FETÖ'cü hainler gibi yurt dışına kaçan Şansal, küstah bir paylaşım yaptı.

İşte FETÖ'cülerin iğrençliğine aynı iğrençlikle destek çıkan Barbaros Şansal'ın mide bulandıran paylaşımı:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay