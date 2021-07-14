FETÖ'cü hainler Bekir Bozdağ'ı hedef aldı! Barbaros Şansal iğrençliğiyle mide bulandırdı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainler rahat durmuyor.

Yürütülen operasyonlar sonucu çareyi Türkiye'den kaçmakta bulan hainler, hükümete yakın isimleri yalan ve iftiralarla hedef alıyor.

Son olarak FETÖ ile mücadelede önemli düzenlemelerin altında imzası bulunan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzerinden sosyal medyada algı yapıldı.

Bozdağ'ın kanser olduğu iddiası ortaya atan FETÖ'cü hesaplara geçmiş dönemde bu vatana ve bu vatanda yaşayan millete küfür ve hakaret etmesiyle hatırlanan terzi yamağı Barbaros Şansal destek verdi.

Kendisi de FETÖ'cü hainler gibi yurt dışına kaçan Şansal, küstah bir paylaşım yaptı.

İşte FETÖ'cülerin iğrençliğine aynı iğrençlikle destek çıkan Barbaros Şansal'ın mide bulandıran paylaşımı: