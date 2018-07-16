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FETÖ'cü genel başkan 'FETÖ yoktur' dedi!

FETÖ'nün siyasi partisi Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, "Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur" dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:14
FETÖ'cü genel başkan 'FETÖ yoktur' dedi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi uzantısı Merkez Parti'nin Genel Başkanı Abdürrahim Karslı, "Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur." dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden olan ve Pensilvanya'dan gelen fonlarla parti kurarak FETÖ'cülerin savunuculuğunu yapan Abdürrahim Karslı, bugüne kadar yargılanma korkusuyla FETÖ'yü açıkça savunmaktan hep kaçınmış, 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol alan darbecilerin ve FETÖ'nün diğer devlet yapılanmalarında yer alan hainlerin, hukuk ve adalet kisvesi altında savunuculuğunu üstlenmişti. 

Bu kez oldukça ileri giden Karslı, FETÖ'ye açıkça sahip çıkarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ diye bir örgüt olmadığını belirtti.

PARTİYİ MAAŞIYLA KURMUŞ

Partisinin genel merkezini de FETÖ destekçilerinin buluşma yeri haline getiren Karslı, FETÖ'nün yardımlarıyla kurduğu partinin masraflarını, akademisyenlikten kazandığı maaşıyla karşıladığını söylemişti.

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:14
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