FETÖ’cü eski polise 7 yıl hapis cezası verildi
Çankırı'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski polis memuru Ferhat Öztürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.24 Nisan 2018 Salı 16:17
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Ferhat Öztürk ile avukatı katıldı.
Öztürk, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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