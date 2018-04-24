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FETÖ’cü eski polise 7 yıl hapis cezası verildi

Çankırı'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski polis memuru Ferhat Öztürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Nisan 2018 Salı 16:17
FETÖ’cü eski polise 7 yıl hapis cezası verildi

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru Ferhat Öztürk ile avukatı katıldı.

Öztürk, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:17
  1. Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Çankırı
  3. Ferhat Öztürk

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