FETÖ'cü eski İstihbarat Şube Müdürü gözaltında!

Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alınan Özgür Nikbay'ın sorgusu sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın gizlendiği adresi tespit etti.

Esenyurt'ta bir adrese yapılan operasyonda eski emniyet müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı. Nikbay'ın ağabeyine ait sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda da 19 ay cezaevinde kalan Özgür Nikbay'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi.

(Habertürk)