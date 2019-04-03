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FETÖ'cü eski Danıştay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Danıştay eski üyesi Kemalettin İşlek'i, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:05
FETÖ'cü eski Danıştay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Danıştay eski üyesi Kemalettin İşlek'i, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Danıştay eski üyesi İşlek ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen İşlek, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Üniversite eğitimi sırasında örgütün öğrenci evlerinde kısa bir süre kaldığını aktaran İşlek, FETÖ'nün Danıştay hücre yapılanmasında yer almadığını iddia etti.

İşlek ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Kemalettin İşlek'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık İşlek hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:05
  1. FETÖ davası
  2. FETÖ'cü eski hukukçu
  3. Danıştay eski üyesi Kemalettin İşlek
  4. Hapis cezası

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