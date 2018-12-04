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FETö’cü Enes Kanter NBA’de kriz çıkardı! Taraftarlar 'terörist' dedi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'in NBA'in hesabından paylaşılan görsele eklenmesi krize neden oldu.

04 Aralık 2018 Salı 15:14
FETö’cü Enes Kanter NBA’de kriz çıkardı! Taraftarlar 'terörist' dedi

NBA Avrupa'nın resmi Instagram hesabı, 'NBA'deki yetenekli Türk oyunculardan hangisi şu ana kadar daha iyi bir sezon geçiriyor?' mesajını paylaştı ancak mesaja eklenen fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi.

Türk pasaportu iptal edilen FETÖ mensubu Enes Kanter, sosyal medyadan bu paylaşıma tepki gösterdi ve NBA'in CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'dan çekindiği için kendisini Türk oyuncu olarak göstermediğini iddia etti.

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Enes Kanter'in terör örgütüne mensup olduğuna vurgu yapıldı

NBA yönetimi ise daha sonra bu paylaşımı kaldırarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter'i de milli basketbolcularımızla aynı görsele ekleyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan bu paylaşım ise Türk NBA severler tarafından sert bir dille eleştirildi ve Enes Kanter'in terör örgütüne mensup olduğuna vurgu yapıldı ancak NBA yönetimi paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti.

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(Mynet)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:14
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. NBA
  4. Enes Kanter

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1613 dk önce
    AMERİKA NIN DOĞURDUĞU.
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