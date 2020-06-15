FETÖ'cü Emre Uslu'dan Hulusi Akar'a küstah sözler!

yeniakit.com.tr Pençe-Kartal Operasyonu'nun rahatsız ettiği FETÖ'cü vatan haini firari Emre Uslu, Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar'la ilgili skandal ifadeler kullandı.

Harekat Merkezi'nden Pençe-Kartal Operasyonu'nu yöneten Bakan Hulusi Akar'ın fotoğrafını paylaşan vatan haini Uslu, "Ne bu basitlik ve trollük ya? Ordu mu yönetiyorsun yoksa Çarşı grubunun amigosu musun?" şeklinde küstah sözler sarf etti.

Korkusundan Türkiye'ye gelemeyen Uslu'ya takipçilerinden büyük tepki geldi.

İşte o tepkiler:

"Kandil tayfası vurulurken ses senden niye çıkıyor ki acaba? Demek ki işlem doğru."

"Onun için mi tırsıyorsun, Türkiye'ye gelmekten korkuyorsun?"

"Kuyruk acın çok büyük anlaşılan...Sizin gibiler durumdan rahatsız olmuşsa çok doğru yapıyor demektir."

"Pençeliyoruz gel seni de pençeleyelim."