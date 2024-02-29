FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ihraç edildikten sonra Bakırköy'de açtığı özel çocuk psikiyatri kliniğinde aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesini tehdit ettiği ve şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Zoroğlu, "Ketamin depresyonda mucize bir ilaçtır. Ben torbacı değilim profesörüm. Ayrıca seanstan seansa görüştüğüm çocukların beynine nasıl bir şeyler ekebilirim" dedi.

Bakırköy'de bulunan çocuk psikiyatri kliniğine gelen çocuklara ketamin vererek, onları aileleri tarafından taciz edildiğine inandıran ve çocuklara aile içi taciz teşhisi koyduktan sonra aileleri tehdit ettiği ve şantaj yaptığı iddiası ile tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılamasına devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve Ahmet Aktaş ile tutuksuz yargılanan Zoroğlu’nun eşinin de bulunduğu 4 tutuksuz sanık, bir kısım müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca Zoroğlu'nun yanında psikolog olarak çalışanların eğitim ve tescil bilgileri mahkemenin talebi üzerine gönderildi. Buna göre klinikte psikolog olarak çalışan sanık Ahmet Aktaş ve sanık Zeynep Akgül'ün bakanlık sisteminde eğitim ve tescil bilgilerini bulunmadığına yer verildi.

“100 HASTAMDA ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU VARDI"

Savunmasına Türkiye’de çoklu kişilik bozukluğu teşhisi konulmuş ilk iki teşhiste cinsel taciz görüldüğünü belirterek başlayan Zoroğlu, mesleki geçmişini, tıp sınavında Türkiye 2’ncisi olduğunu anlattı. Aile içi cinsel istismara uğrayan gençlerdeki travmanın Çoklu Kişilik Bozukluğuna (ÇKB) neden olduğunu anlatan Zoroğlu, cin, şeytan görmenin de bir çeşit ÇKB olduğunu belirtti. Zoroğlu savunmasında, "2020’de Bakırköy’de muayenehane açtım. 27 ay çalıştım. 3 bin hastamın 100 tanesinde ÇKB vardı. Bana gelen ve teşhis koyduğum çocukların 11 tanesi başka doktorlardan ÇKB teşhisiyle geldi zaten. Ben aileleri tehdit etmedim tacizi bırakmaları gerektiğini söyledim. İlk görüşmede ÇKB teşhisi koyuldu gibi bir şey de yok" dedi.

“BEN TORBACI DEĞİLİM PROFESÖRÜM"

Çocuklara ketamin enjekte ettiği yönündeki iddialara da yanıt veren Zoroğlu, "Ketamin konusunda sanki uyuşturucu madde üretip satıyormuşum gibi anlatılmış. Biz ketamini sınırlı bir alanda ağır depresyonda ve intihar girişiminde bulunanlarda kullandık. Ketamin 20 yıldır depresyon tedavisinde kullanılıyor. 60 yıldır da anestezik olarak kullanılıyor. Benim kliniğimin çevresinde en az 10 adet ketamin infizyon seansı yapan doktor var. Ketamini 4 kişide kullandık. Ketamin depresyonda mucize bir ilaçtır. Ben torbacı değilim profesörüm. Benim tek görevim cesur olup bildirmekti. 5 tanesini bildirdik başımıza gelmeyen kalmadı. Herkes kınadı. Sussa mıydım? Arkamı mı dönseydim?" ifadelerini kullandı.

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"KONUNUN FETÖ’YLE ALAKASI YOK"

Savunmasında FETÖ’den dolayı dosyasının olduğunu ancak bu konunun onunla bir alakası olmadığını da belirten Zoroğlu “Ben seanstan seansa görüştüğüm çocukların beynine nasıl bir şeyler ekebilirim" ifadelerini kullandı.

Duruşma yarın görülmeye devam edecek.

972 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesini vererek çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiği belirtilmişti. Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Ayrıca, Zoroğlu'nun eşi Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan sözde doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır.

Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, telkin ve ilaçlarla çocukları ailelerine karşı taciz iftirası attıran Zoroğlu ve benzeri bir iftiraya kurban giden Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hocanın durumu arasındaki benzerliğe dikkat çekmişti. Karahasanoğlu’nun yazısında şu ifadeler yer almıştı:

(...)

Ve şimdi geldik..

Yusuf Ziya Gümüşel hocaya iftira atanların da kabul ettikleri, 20 kadar benzer şaibeli olayın, bir profesör tarafından, tıbbi imkanlar kullanılarak organize edildiği, bilinmeyen daha başka onlarca olayın da yaşanmış olabileceği kamuoyuna açıklandı, profesör tutuklandı..

Son olayı biraz daha ayrıntılandıralım..

Olayın merkezindeki isim, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu..

Çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip, manipüle ederek "ailelerini cinsel istismarla suçlattığı" iddiasıyla tutuklanmış..

Savcılığın ciddi bularak hakime sevkettiği, mahkemenin de delillerin yeterli olduğu kanaatine vararak tutukladığı Prof. Dr. Salih Zoroğlu, Bakırköy’deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif (Çoklu Kişilik Bozukluğu) teşhisi koymuş..

Hemen belirtelim..

Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızı da, 6 aylık hamile iken düşük yapmış, kocası ve ailesi tarafından psikolojik destek verilmek istenmiş.. Ama o, bazı kişilerin tavsiyesi ile, yönlendirildiği bir psikiyatra gitmişti..

Psikiyatra gittikten sonra da “Beni 6 yaşında evlendirdiler. İşte bu da fotoğrafı” gibi, uçuk iddiaları gündeme getirmeye başlamıştı.. (Düğün fotoğrafı diye gösterdiği ise, halen bekar olan diğer iki kız kardeşinin de, hafızlık merasiminde giydiği beyaz elbiseden ibaret.)

Tekrar dönelim, Profesör Salih Zoroğlu olayına..

Tespitlere göre, ameliyat öncesinde, sadece ve sadece hastane ortamında verilebilinen, anestezi amaçlı ketamin isimli ilaç, profesör psikiyatrımız tarafından, hayvanlarda kullanılan oranda çocuklara verilmiş..

Bu yüksek dozda verilen ilaçlarla, çocuklar, onlarca kişilikleri olduğuna inandırılmış, devamında daha vahimi, aile bireylerinin cinsel istismarına maruz kaldıkları ve bu istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandırılmış..

Hatta..

Profesör Zoroğlu’nun, etkisine giren bazı çocukları, annelerini, babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştığı dahi öne sürülüyor..

Tüm bunlar mümkün mü?

Bir profesör tutuklandığına göre, mutlaka bilimsel görüş alınmıştır..

Bunların mümkün olup olmayacağı araştırılmıştır..

Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, bir stres döneminden sonra müracaat ettiği psikiyatr görüşmeleri sonrasında, tıpkı Salih Zoroğlu’na isnat edilen suçlamadaki gibi, garip iddialarla gündeme geldiğini, ailede hiç kimsenin bu iddiaları kabul etmediğini, hatta aynı evde yaşayan ikisi kız üç kardeşin de, iddiaların kesinlikle yalan olduğunu açıkça beyan ettiklerini gördük, iftiraların etraflıca incelenmesi çağrısında bulunduk.

Önce “Ali bey sen de çok safsın” ile başladılar.

“Sen neyin kafasını yaşıyorsun” ile devam ettiler..

Sonunda, bir hocaya, onun dört çocuk annesi eşine, damatları konumundaki bir hocaya, ahlaksızca iftiralarını alçakca söylemlerle sürdürdüler, olayın arka planının araştırılması gerektiğini söyleyen bizleri dahi, tecavüzcülükle suçladılar..

Biz tekrar Psikiyatr Zoroğlu’na dönelim..

Tutuklanmaya sebep olan tespitlerin baş halkasındaki son olayda, 15 yaşındaki bir kız çocuğu, düşük yapan Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının yaşadığının çok daha azı bir stres yaşar.. Derslerindeki başarının düşmesi ve içine kapanması nedeniyle, annesi kızını Zoroğlu’nun kliniğine götürür.

Teşhis, yüzlerce benzer olayda laik-seküler psikiyatrların, kolaycacık koydukları, ‘Çoklu Kişilik Bozukluğu’ idi.

Sebep de, 15 yaşındaki kızın, küçük yaşta iken öz babasının cinsel istismarına maruz kalması idi..

Psikiyatra götürülen küçük kız, bu teşhis ve kullandığı ilaçlar sonrasında daha da kötüleşir..

Özetleyerek geçelim..

Ailenin şüphesi üzerine, kızlarına anestezide kullanılan ketamin isimli ilacın enjekte edildiği öğreniliyor.. Ve iş anlaşılıyor..

Bu sefer profesör, anneyi de, öz çocuğuna istismarda bulunmakla suçluyor..

Verilen yüksek dozlu ilaçla, çocuk bu yönlendirmeye inandırılıp, savcılığa bile gidiyor.

Tıpkı Yusuf Ziya Gümüşel hocayı, kendi öz kızının iftira ederek savcılığa vermesi gibi..

Ama bu sefer, küçük küçük ayrıntılardan şüphelenen savcı, başka hastalarla da görüşerek, olayın arka planını öğrenmeye çalışan aile, sonunda kumpası ortaya çıkarıyorlar.

Benim şimdi beklentim, Yusuf Ziya Gümüşel hocanın kızının, iftira öncesinde görüştüğü kişiler, gittiği psikiyatr, dostluk kurduğu ve bu kadar ciddi bir suçlama içeren dosyada ismi bile belirtilmeyen ve “bir savcının kızı” diye tanımlanan kişi, “altınları al, kaç” diyen radyocunun ifadelerine başvurulması..

Ve gerçeğin ortaya çıkarılması..