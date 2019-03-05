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FETÖ'cü Danıştay üyelerine Gülen'den flaş talimat! "Geriye çekiliyor gibi yapın"

FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün Danıştay yapılanmasına mensup üyelerine, "Hissedilmeden ileriye kadar gidin. Hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın." dediği ortaya çıktı.

05 Mart 2019 Salı 11:32
FETÖ'cü Danıştay üyelerine Gülen'den flaş talimat! "Geriye çekiliyor gibi yapın"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına, devletin içine kadar sızmaları, açığa çıkmaları halinde ise geriye çekiliyormuş gibi davranmaları yönünde talimatlar verdiği belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından, FETÖ üyesi yüksek yargı mensuplarının Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada sunulan mütalaada, örgüt üyesi Danıştay üyelerinin İstanbul'da yaptıkları kampın detayları aktarıldı.

Mütalaaya göre, örgüt üyesi ve grup sorumlusu Galip Tuncay Tutar'ın organizasyonu ile 2012'de FETÖ mensubu Danıştay üyeleri İstanbul'a götürüldü.

Örgüt üyeleri, burada FETÖ'ye ait dershanede bir süre ağırlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına çıkmadan önce kaldığı, o günkü haliyle korunan dershanedeki özel oda da örgüt üyeleri tarafından gezildi.

"Devleti ele geçirin"

Öte yandan mütalaada, söz konusu özel odanın daha önce kullanıldığına yönelik tespitlere, burada terörist elebaşı Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce yaptığı toplantılardaki talimatlara da değinildi.

Bu tespitlere göre ise FETÖ elebaşı Gülen, bu odadaki gizli toplantılarda, devlet içinde üst düzey konumda bulunan örgüt üyelerine, "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın." talimatını verdi.

"Geriye çekiliyor gibi yapın"

Talimatlarında örgüt mensuplarının deşifre olduklarında yapmaları gerekenlere de dikkati çeken Gülen, "Hissedilmeden ileriye kadar gidin. Hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın." yönlendirmesinde bulundu.

Mütalaada, terörist elebaşı Gülen'in bu talimatlarına ilişkin ByLock yazışmaları ile örgütün o tarihteki kampına yönelik tespitlere de yer verildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:32
  1. İstanbul
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen
  5. FETÖ üyeleri
  6. Geri çekilme talimatı
  7. Terör örgütü
  8. FETÖ davası
  9. Kripto FETÖ'cüler
  10. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara
  11. FETÖ mensubu Danıştay üyeleri

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