FETÖ'cü Can Dündar'dan alçak benzetme

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde bekçiler silahlı olarak istihdam edilecek. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Can Dündar'dan skandal benzetme!

Bekçilerle ilgili kanun teklifinin yasalaşmasının ardından firari FETÖ'cü vatan haini Can Dündar'dan skandal bir benzetme geldi.

Nazilerin ve Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'in fotoğrafını paylaşan vatan haini Dündar, paylaşımında, "Bekçilerin silah ve zor kullanma yetkisi kesinleşti. Üniformanın renk seçimi manidar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İşte o tepki toplayan tweet: