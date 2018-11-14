FETÖ'cü albay her şeyi anlattı: Bu sorular sınavda çıkacak, bunları çözün

Trabzon'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli Albay Ali Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Albay Şahin, askeri okula girdiği süreçte yaşadıklarını itiraf ederek FETÖ’nün yaptığı haksızlığı anlattı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonla "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarından gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında görevli Albay Ali Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından Kaşütsü'nde bulunan Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, FETÖ'ye ait yurtta askeri okul sınavlarına hazırlanırken örgüt abilerinin kendileriyle ilgilendiğini ve Fetullah Gülen'i anlattıklarını söyleyen Şahin, önceki gün FETÖ/PDY'den hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Trabzon İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Duran Ç.'nin de kendisiyle aynı yurtta kaldığını ve askeri okul sınavlarına birlikte hazırlandıklarını, soruların kendilerine sınavdan bir gün önce verildiğini itiraf etti.

'Bu sorular sınavda çıkacak'

Şahin, savcılıktaki beyanında, soruları veren mahrem imamın "Bu sorular sınavda çıkacak. Bunları çözün. Sınavda tamamını yapmasanız da olur." dediğini ifade etti.

Kendilerinden sorumlu 'mahrem imam'ın askeri okul sınavlarına girmek üzere kendilerini İzmir'e götürdüğünü anlatan Şahin, sınavdan 1 gün önce kolunun kırıldığını ve sağlık raporu için gittikleri hastanede kolunun kırık olduğunu gören mahrem imamın, "Kendi başına iş açtın. Söyleseydin yerine adam sokardık" dediğini aktardı.

Şahin, ortopedi doktorunun verdiği rapor doğrultusunda elendiğini, bunun üzerine mahrem imamın ertesi gün başka bir doktor ayarlayarak sağlık raporu çıkarttığını, sınavın ardından Maltepe Askeri Lisesini kazandığını söyledi. Şahin, kendisine yöneltilen ardışık arama yöntemiyle örgüt üyeleriyle görüştüğü iddialarını ise kabul etmedi.

Şahin, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Kasım'da, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Duran Ç. ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığında görevli albay Ali Şahin, "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.