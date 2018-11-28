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FETÖ'cü Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

FETÖ'nün finans kaynağı Koza Holding'in sahibi firari FETÖ'cü Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:23

İngiltere'de firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.

Tanıklar dinlendi, savunmalar alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den firari FETÖ'cü Akın İpek'in iadesini talep etmişti.

Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Talep reddedildi

Firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:23
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  2. fetö
  3. FETÖ üyesi

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  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DÜNYANIN EN DEMOKRAT ÜLKESİ HUKUK DEVLETİ TÜRKİYE. EN HAFİF CEZALAR BİZDE ADAM TABİ GELMEK İSTER, KAFALARI ÇALIŞSA KENDİ AKILLARINI KULLANSALAR HEPSİ GELİR. LAKİN AKILLAR KİRADA, AKILLAR SATILMIŞ. AMERİKAN ÇOCUĞU OLMUŞ HEPSİ. AMERİKANIN DOĞURDUKLARI.
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