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Siyaset FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı güveniyor? 'Geri döneceğiz' küstahlığı!
Siyaset

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı güveniyor? 'Geri döneceğiz' küstahlığı!

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Kemal Gülen'in Yotube yayınına katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan firari FETÖ'cüler, "Biz geri döneceğiz." mesajı verdi. Hainlerin sözleri, FETÖ'cülerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret aldıkları şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 01:48:00 - 2021-10-27 01:57:38

 Yeniakit.com.tr 

ABD sığıntısı firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, arsız ifadelerle "Geri döneceğiz." mesajı verdi.

'İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz'

Arslan, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Kemal Gülen'in Youtube kanalına konuştu. "Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız." diyen FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, şöyle konuştu:

"Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz.

Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz."

Kılıçdaroğlu'ndan mı cesaret alıyorlar?

Hainlerin, Youtube canlı yayınında kullandığı ifadeler, "Sık sık, 'KHK’lıları görevlerine iade edeceğiz' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret alıyorlar." şeklinde yorumlandı.

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