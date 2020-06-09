  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ yurduydu, KOM’un yeni binası oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen ve Milli Emlak’a devredilen Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yurt binası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:19:05 -
FETÖ yurduydu, KOM’un yeni binası oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen ve Milli Emlak’a devredilen Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yurt binası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet verecek.


Karamehmet Mahallesi içindeki Menteşe evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve birkaç ay önce açıldığı öğrenilen hizmet binasını, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile protokol üyeleri ziyaret etti. Vali Civelek’in yaptığı konuşmanın ardından dua edilerek resmen hizmete başlayan binada protokol üyeleri inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı