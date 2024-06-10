  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış Fenerbahçeliler kimler? Kafamız nasıl karışmasın?
Medya

FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış Fenerbahçeliler kimler? Kafamız nasıl karışmasın?

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:00:00 -
FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış Fenerbahçeliler kimler? Kafamız nasıl karışmasın?

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe'deki FETÖ tartışmalarını ele aldı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında FETÖ imaları yapıldığını belirten Altınok, kongrede konuşanların da benzer suçlamalarda bulunduğunu vurguladı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe'deki FETÖ tartışmalarını ele aldı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında FETÖ imaları yapıldığını belirten Altınok, kongrede konuşanların da benzer suçlamalarda bulunduğunu vurguladı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Ali Koç Aziz Yıldırım'a FETÖ'cü iması yapıyor. Aziz Yıldırım da Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya.

Dün Aziz Yıldırım'ın "provokasyon var" diyerek terk ettiği Fenerbahçe Kongresi'nde kürsüye çıkartılanlar da aynı minval üzere konuşmalar yaptılar.

FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış tipler bile kürsüye çıkartılıp adaylara FETÖ'cü göndermesi yaptılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafamız nasıl karışmasın?

Öyle ya bu durumda Fenerbahçe'de seçimi kim kazanırsa FETÖ kaybetmiş olacak?"

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23