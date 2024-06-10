FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış Fenerbahçeliler kimler? Kafamız nasıl karışmasın?

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe'deki FETÖ tartışmalarını ele aldı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında FETÖ imaları yapıldığını belirten Altınok, kongrede konuşanların da benzer suçlamalarda bulunduğunu vurguladı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Ali Koç Aziz Yıldırım'a FETÖ'cü iması yapıyor. Aziz Yıldırım da Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya.

Dün Aziz Yıldırım'ın "provokasyon var" diyerek terk ettiği Fenerbahçe Kongresi'nde kürsüye çıkartılanlar da aynı minval üzere konuşmalar yaptılar.

FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış tipler bile kürsüye çıkartılıp adaylara FETÖ'cü göndermesi yaptılar.

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Kafamız nasıl karışmasın?

Öyle ya bu durumda Fenerbahçe'de seçimi kim kazanırsa FETÖ kaybetmiş olacak?"