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FETÖ yeniden yapılanmasına darbe! Himmet toplayan 'abi' yakalandı

FETÖ'yü yeniden canlandırmak için Mersin'de, esnaftan "himmet" adı altında yüklü miktarda para topladığı belirlenen esnaf abisi gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:36
FETÖ yeniden yapılanmasına darbe! Himmet toplayan 'abi' yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasında yer alan ve esnaftan "himmet" adı altında para toplayan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yüklü miktarda para topladı

Ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, çok sayıda esnaftan yüklü miktarda para toplayan 28 yaşındaki esnaf abisi İ.K'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İ.K'nin topladığı paraları cezaevlerinde yatan örgüt üyelerine gönderdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:36
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  2. fetö'nün yeniden yapılanması

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