FETÖ yalanına kanan arkadaşını son anda kurtardı! 450 bin TL'lik vurgun böyle önlendi

Kayseri’de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık girişimi, gerçek bir dostluk hikayesiyle son buldu. Bahçıvanlık yapan Mehmet Kafa’yı (53) telefonla arayan şahıslar, "Banka hesapların terör örgütü FETÖ’nün eline geçti, gizli operasyon yapıyoruz" diyerek yaşlı adamı kıskıvrak yakaladı. Korku ve panikle dolandırıcıların talimatına uyan Kafa, bankadan 450 bin TL kredi çekmek üzere halk otobüsüne bindi. Ancak o sırada arkadaşına ulaşamayınca şüphelenen Ömer Dede, adeta zamanla yarıştı.

Kayseri'de bahçıvanlık yapan 53 yaşındaki Mehmet Kafa'yı cep telefonundan arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve terör örgütünü çökertmek için gizli bir operasyon yürütüldüğünü belirtti. Dolandırıcılar Mehmet Kafa'yı bankadan 450 bin lira kredi çekerek parayı kendi hesaplarına yatırmasını sonrasında kendisine iade edileceğine ikna etti. Evinden çıkarak bankaya yönelen Kafa'yı bu esnada sürekli arayan arkadaşı Ömer Dede, durumdan şüphelenerek ailesini aradı. Kafa'nın halk otobüsü ile çarşıya gideceğini öğrenen Dede, arkadaşına "dolandırılıyorsun, sakın bankaya gitme" diye mesajı attı. Kafa'ya ulaşan Dede, kendisinin dolandırılmak istendiğini söyleyerek, engel oldu.

Yaşananları anlatan Mehmet Kafa, "Bugün hiç yaşamadığım bir olay başıma geldi. Beni dolandırmaya çalıştılar. Saat 14.00 sıralarında polisiz diye beni aradılar. Bütün kimlik bilgilerimi ellerine geçirmişler. Bana polis logolu bilgiler atarak beni dolandırmaya çalıştılar ve 450 bin TL kredi çekmeye çalıştırdılar. Ömer de benim dolandırılacağımı fark edip beni otobüsten indirip dolandırmaktan kurtardı" dedi.