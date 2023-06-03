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Yerel FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Yerel

FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 08:04:00 -
FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Afyonkarahisar, İzmir ve Manisa'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 kişiyi polisler yakaladı. 1 şahsı FETÖ yalanı ile 120 bin TL dolandıran şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat den A.D, (79) isimli şahıs kendilerini polis olarak tanıtan 2 telefon numarasından aranarak hakkında FETÖ terör örgütü ile korkutulduğunu ve evine gelen kişiye 120 bin lira verdiğini söyledi.

A.D.’nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri zanlıların Y.Ö. ile F.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelileri teknik takibe aldı. Yapılan araştırmada ekipler, 2 şüpheliyle hareket eden M.S, M.A. ve O.E'yi de tespit etti.

İzmir ve Manisa'da benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 zanlı, düzenlen operasyonla Manisa ve İzmir'de yakalanarak Afyonkarahisar’a getirildi.

Şüphelilerin adres, araç ve üstlerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 125 sim kart, laptop, 2 flaş bellek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 550 lira ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme çıkarılan şahıslar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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