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Yaşam

FETÖ ve PKK şüphelileri kaçmaya hazırlanırken enselendi!

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:07:00 - 2021-08-25 16:09:27
FETÖ ve PKK şüphelileri kaçmaya hazırlanırken enselendi!

Edirne’de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 7 şüpheli ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alındılar

Edirne’nin Enez ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş hakim H.Ö ve savcı A.D. ile gazeteci İ.Ç., M.G. ve H.Ö. gözaltına alındı. Uzunköprü ilçesinin Yunanistan’a sınır köyü olan Gemici köyünde yapılan operasyonda da PKK şüphelisi Ö.Ö. ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z. yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.

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