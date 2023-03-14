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Gündem FETÖ ve PKK sorusunu duyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli ayağı birbirine dolandı
Gündem

FETÖ ve PKK sorusunu duyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli ayağı birbirine dolandı

Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması halinde PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceğini anlatamadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:38:00 -
FETÖ ve PKK sorusunu duyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli ayağı birbirine dolandı

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere karşı tüm partilerin hazırlıkları da devam ediyor.

Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında uzun süredir kriz masasında olan Millet İttifakı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileşti.

Adaylığının kesinleşmesi sonrası Kılıçdaroğlu da, kazanması halinde seçim vaatlerini kamuoyuna duyurmaya başladı.

Konuyla ilgili CHP Lideri, son vaatlerini Sözcü gazetesine anlattı.
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Seçim vaatlerinin yanı sıra gündeme dair soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele de soruldu.

Cevabında geçiştirdi

"FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, lafı yeraltındaki suç örgütlerine getirip soruya istenilen cevabı vermedi.

Cevabında FETÖ ve PKK'dan bahsetmeyen CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Yeraltı suç örgütleriyle mücadele edeceğiz"

Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek.

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