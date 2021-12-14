FETÖ ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak slogan!

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Sığındığı ABD'nin kucağından Türkiye'ye havlayan firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a itibar suikasti yapmaya çalıştı.

"Çocuklarına Recep Tayyip adını veren aile mahkeme kararıyla isim değiştirdi" başlıklı haberi Twitter hesabından paylaşan Uslu, "Geliyor gelmekte olan" diyerek AK Parti'nin ilk seçimde gideceğini ima etti.

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Emre Uslu ile aynı dili kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Bugüne dek girdiği her seçimi kaybetmesine karşın koltuğunu bırakmayan ve "istifa et" çağrılarına kulak tıkayarak kendisine muhalif olan isimleri partiden tek tek ihraç eden Kılıçdaroğlu birçok kez "Geliyor gelmekte olan" ifadesini kullanmıştı.

CHP'de yaşanan yolsuzlukları, işten çıkarmaları, taciz ve tecavüz skandallarını görmezden gelerek her fırsatta AK Parti'ye saldıran Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde "GeliyorGelmekteOlan" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekler acıdır ey Saray ve şürekası; katlanacaksınız bu gerçeklere! Kirli düzeniniz son bulacak yakında, kazanan millet olacak."

AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her türlü kirli yola başvuran Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ortak sloganda buluşması büyük tepkiyle karşılandı.