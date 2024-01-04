FETÖ ve Gladio hücrelerine dikkat

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

7 Ekim’den beri aralıksız olarak Gazze halkını bombalayan İsrail, sınırları dışında da operasyon yürütmeye devam ediyor. Siyonist İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas bürosuna düzenlediği saldırıda Hamas’ın 2 numaralı ismi Salih Aruri’nin şehid etmesi üzerine gazetemize konuşan araştırmacı yazar İsmail Nacar, “2021 yılından beri Türkiye, Mossad’a ülke içinde adım attırmıyor. Türkiye’nin 34 Mossad casusunu enselediği gün Lübnan’da suikast düzenledi. İşte bunun içindir ki çok dikkatli olmak zorundayız. Endişem, ülkemizdeki Hamas mensupları değil, daha kapsamlı bir Siyonist proje ile karşı karşıya olmamızdır. Örneğin, PKK’ya 12 askerimizi şehit ettirmeleri ve hemen ardından Süper Kupa maçı etrafında koparılan velvele, ülkeyi bir iç çatışmaya sürüklemek istedikleri ortaya koyuyor? CIA, MOSSAD ve FETÖ’yü içinde barındıran Gladio’nun ülkemizde, suikast benzeri eylemlerine fırsat vermemeliyiz” dedi.