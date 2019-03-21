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FETÖ üyesi ve arkadaşı, cinsel istismardan gözaltında

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tutuksuz yargılanan FETÖ sanığı ve arkadaşını, erkek çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına aldı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:53
FETÖ üyesi ve arkadaşı, cinsel istismardan gözaltında

Adıyaman'da tutuksuz yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve arkadaşı, erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, FETÖ sanığı N.Ö'nün erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.Ö. ile arkadaşı A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, N.Ö'nün, FETÖ'ye ilişkin davada Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:53
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