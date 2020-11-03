FETÖ üyelerine para topladıkları iddia edilen sanıklarla ilgili gerekçeli karar hazırlandı

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından çeşitli miktarlarda hapis cezalarına çarptırılan 16 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Eylül'deki karar duruşmasında, FETÖ üyelerine para topladıkları iddia edilen 27 sanıktan 16'sı hakkında verilen 1 yıl 10 aydan 8 yıl 1 aya kadar hapis cezalarına ilişkin hazırlanan 329 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine, tanık ifadelerine ve sanıkların savunmalarına yer verilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün yeni yapılanma çalışmaları, deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmayan örgüt mensupları tarafından yürütülüyor. Örgüte yeni eleman temin etmeye çalışıyorlar ve cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerini ziyaret ederek morallerini yüksek tutuyor, örgüt mensupları ve aileleriyle irtibat halindeler. Dava süreçlerini takip ediyor, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardımlar topluyor, bunları örgüt üyelerinin ailelerine ve KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilere ulaştırıyorlar. Tahliye olan örgüt mensuplarına ise iş imkanı sağlıyorlar."



Bazı firari sanıkların hücre evlerinde saklandığı, yakalanmamak için başkalarına ait kimlikle dolaştığı ve ByLock kullanıcısı olduğu da belirtilen kararda, sanık K.G'nin emniyetteki ifadelerine de yer verildi.

Örgütte "mühendisler sorumlusu" olarak faaliyet gösteren K.G'nin, örgüt sorumluları ile "Falcon" programı üzerinden talimat aldığı, örgüt mensuplarından topladığı paraları organize şekilde yine örgüt üyelerine dağıttığı bildirildi.

K.G, emniyet ifadesinde, terör örgütünün birtakım faaliyetlerini halen yürüttüğünü, silahlı terör örgütü suçundan tutuklanan veya meslekten ihraç edilen kişilerin ailelerine yardımda bulunduğunu itiraf ederek, "2019 Mart ayında İstanbul'da örgüt tarafından toplanan 24 bin 500 dolar civarında yardım parasını Kapalı Çarşı civarında örgüt mensuplarından alarak Kayseri'ye getirdim." ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararda, etkin pişmanlık ifadesine yer verilen sanık A.A. ise Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 2013 veya 2014 yıllarında düzenlenen toplantıda örgüte para toplandığını anlattı.

- Dava süreci

İddianamede, FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, ayakta tutma, üyelerine ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma ve yeniden canlandırma amacıyla silahlı terör örgütünün Kayseri ve civar illerde yeni bir yapılanmaya girdiği, sorumlu kişilerin "mühendisler sorumlusu" K.G, "memurlar sorumlusu" M.A.Ç, "öğretmenler sorumlusu" S.Y. ve "diyanet sorumlusu" N.Ö. olduğu belirtilmişti.



Mahkeme heyeti, 4 Eylül'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 16 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Mahkeme, 7 sanığın beraatine, 4 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.