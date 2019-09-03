FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırda Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde 4 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan İ.B, P.B, M.S. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.







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